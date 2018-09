Trump met nieuwe limousine naar VN-vergadering

De Amerikaanse president Donald Trump was de achterliggende dagen in New York vanwege de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Bij die gelegenheid was voor het eerst de nagelnieuwe presidentiële limousine te bewonderen.

Het gepantserde voertuig, bijgenaamd ‘The Beast’, oogt als een Cadillac CT6. Onderhuids zijn er echter weinig overeenkomsten. Fabrikant General Motors kreeg voor de productie van de zwaar beveiligde presidentiële limousine tenminste 16 miljoen dollar. Het voertuig weegt naar schatting zo’n 8.000 kilo.

Limousine Trump

De nieuwe limousine vervangt een vorige versie die tien jaar dienst deed en voornamelijk gebruikt werd door president Obama.