Trump meldt dood Baghdadi bij actie VS

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een toespraak bevestigd dat IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi is omgekomen tijdens een operatie van speciale Amerikaanse eenheden in het noordwesten van Syrië. Hij zei dat ook een aantal medestanders van de IS-leider is gedood.

Amerikaanse ‘special forces’ voerden de operatie in de nachtelijke uren uit. Volgens Trump kwam een „groot aantal” IS-strijders tijdens de operatie om het leven. Onder de Amerikanen vielen geen doden of gewonden.

Al-Baghdadi kwam aan zijn einde nadat hij een tunnel in was gevlucht, zei Trump. „Hij had drie van zijn kinderen met zich meegenomen. Hij leidde ze naar hun dood, want hij bracht zijn vest tot ontploffing en doodde daarmee zichzelf en de drie kinderen.” Elf jonge kinderen werden ongedeerd uit het huis gehaald.

„Deze schurk die zo zijn best deed om anderen te intimideren, was angstig en in paniek in zijn laatste momenten”, aldus Trump, die Al-Baghdadi onder meer een „lafaard” noemde. „Hij stierf als een hond, hij stierf als een lafaard.” Door zichzelf op te blazen was het lichaam van Baghdadi verminkt, maar uit een DNA-test bleek dat het inderdaad om de IS-leider ging.

De Amerikanen zetten bij de jacht op Baghdadi in de tunnel ook militaire honden in. Een van die honden raakte gewond.

Bij de operatie werd ook „gevoelige informatie” buitgemaakt, onder meer over de organisatie van IS en toekomstige plannen, aldus Trump.

De president liet weten dat de VS enkele weken geleden hadden getraceerd waar Baghdadi verbleef. Hij zei dat Syrië, Rusland, Turkije, Irak en de Koerden in de regio steun hebben gegeven bij het opsporen van Baghdadi.