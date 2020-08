„Trump meest uitgesproken pro-homo president”

Trump is de meest uitgesproken pro-homo-president uit de geschiedenis. Dat zegt Richard Grenell, voormalig ambassadeur van de VS in Duitsland tegen het christelijk persbureau One News Now.

Grenell leidt momenteel de werkgroep van de Republikeinse Partij die zich in de campagne voor de presidentsverkiezingen. Als zodanig adviseert hij president Trump ook over LGBT-zaken.

Zelf is Grenell homoseksueel. Hij zegt dat de belangen van homoseksuelen bij de huidige president veilig zijn. „Ik weet uit de eerste hand dat president Trump de sterkste bondgenoot is die homoseksuele Amerikanen ooit in het Witte Huis hebben gehad. Donald Trump is de eerste president in de Amerikaanse geschiedenis die vanaf het prille begin van zijn ambtstermijn zondermeer voor het homohuwelijk is.”

Deze uitspraken zijn niet in lijn met het standpunt van de leiding van de Republikeinse Partij. Opvallend is ook dat Trump zich niet gedistantieerd heeft van de stelling van de voormalige ambassadeur. Sterker, hij beantwoordde de loftuitingen van Grenell met de tweet „Het is mij een grote eer.”