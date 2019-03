Trump: Meer geld naar defensie en de muur

Meer geld naar defensie en de muur bij Mexico die de Verenigde Staten moet beschermen tegen illegale immigranten, minder geld naar ontwikkelingshulp en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat is de inzet van de Amerikaanse president Donald Trump in besprekingen met het Congres over zijn begroting voor 2020.

Naar verwachting verwerpt het Congres de begroting van 4,7 biljoen (4700 miljard) dollar, die Trump maandag bekendmaakte. Zondag waarschuwden Democraten al dat de Republikeinse president afstevent op een herhaling van de begrotingsoorlog van vorig jaar, die leidde tot een gedeeltelijke sluiting van de overheid van vijf weken, een zogeheten shutdown.

In zijn begroting trekt Trump 8,6 miljard dollar uit voor de omstreden muur, meer dan zes keer het bedrag dat het Congres de afgelopen twee begrotingsjaren over had voor grensprojecten. Het is ook nog eens 6 procent meer dan het bedrag dat Trump eerder voor de muur wist vrij te maken door de noodtoestand uit te roepen toen hij er niet in slaagde steun voor zijn plannen te krijgen.

De militaire uitgaven stijgen met 4 procent naar 750 miljard dollar, maar Trump moet daarvoor wel een beroep doen op een noodfonds voor buitenlandse operaties om een bestaande limiet op defensie-uitgaven te omzeilen. Buitenlandse Zaken moet bijna een kwart (23 procent) van het budget inleveren en het milieubureau EPA 31 procent.