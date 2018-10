Trump: media willen scoren met bompost-verhaal

De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat de media in de Verenigde Staten misbruik maken van de zaak met de bompakketten die deze week naar prominente Democraten en critici van Trump zijn verstuurd. Volgens de president gebruiken media dit voorval om over zijn rug politiek te scoren.

„We hebben de afgelopen uren een poging van de media gezien om de sinistere acties van één individu te gebruiken om politieke punten tegen mij en de Republikeinse partij te scoren”, zei Trump tijdens een speech in Charlotte (North Carolina), waar hij campagne voert voor de tussentijdse verkiezingen. „CNN sucks”, was een veel gehoorde kreet in het publiek tijdens de bijeenkomst.