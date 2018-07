Trump: media willen confrontatie met Rusland

De Amerikaanse president Donald Trump verwijt „roekeloze” media te hunkeren naar een confrontatie met de Russen. „De Fake News Media willen zo graag een grote confrontatie met Rusland, zelfs een confrontatie die tot oorlog zou kunnen leiden”, klaagde hij op Twitter.

Trump botst vaker met kritische media. Hij stelde in een eerdere tweet dat journalisten verhalen „verzinnen” zonder te beschikken over bronnen of bewijs. „Veel verhalen over mij, en de goede mensen om me heen, zijn complete fictie.”

De president reageerde deze week getergd op de storm aan kritiek die volgde op zijn persconferentie met Vladimir Poetin. Bronnen zeiden tegen de krant New York Times dat Trump vond dat de bijeenkomst productief was verlopen, maar zich op de terugweg begon te ergeren aan de „negatieve” berichtgeving.

„De ontmoeting tussen mijzelf en president Poetin was een groot succes, behalve in de Fake News Media”, schreef hij later op Twitter.