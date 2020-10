Trump mag nog een golfterrein in Schotland aanleggen

Het zakenimperium van president Trump mag in Schotland nog een golfterrein en -complex gaan aanleggen en exploiteren. Dit hebben de Schotse autoriteiten besloten volgens Britse media. Het wordt circa 10 kilometer ten noorden van Aberdeen aangelegd en zal worden genoemd naar Trumps moeder, Mary Anne MacLeod Trump (1912-2000) die in 1912 op een boerderij op een Schots eiland (Lewis) werd geboren.

De moeder van de president vertrok in 1930 als tiener naar de VS met 50 dollar op zak. Ze werd twaalf jaar later Amerikaans staatsburger. Ze ging toen al jaren met Fred Trump (1905-1999) met wie ze in 1936 trouwde. Donald is haar vierde kind en werd geboren in 1946.

Trump heeft het als zakenman herhaaldelijk aan de stok gehad met Schotse autoriteiten, buren en natuurbeschermers over zijn golfterreinen in Schotland. Hij heeft er al twee.