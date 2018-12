Trump maakt tussenlanding in Duitsland

Op de terugvlucht van zijn onverwachte bezoek aan Irak maakte de Amerikaanse president Donald Trump een tussenstop in de Duitse plaats Ramstein waar Amerikaanse militairen gelegerd zijn. Volgens het Witte Huis landde de Air Force One veilig op de Amerikaanse luchtmachtbasis. Trump maakte de tussenlanding om er de gestationeerde Amerikaanse soldaten te ontmoeten.

Trump had eerder woensdag in gezelschap van first lady Melania een verrassingsbezoek gebracht aan de Amerikaanse troepen in Irak. De woordvoerster van het Witte Huis vertelde dat het paar dinsdagavond laat heimelijk uit Washington was vertrokken. Het was Trump’s eerste bezoek als president aan Amerikaanse troepen die gestationeerd zijn in het buitenland.