Trump maakt immigratie lastiger

De immigratiewetten in de Verenigde Staten worden ingrijpend veranderd. Dat zei de Amerikaanse president Donald Trump tijdens de State of the Union, de jaarlijkse toespraak van de president over de staat van het land. Zo wordt de loterij waarmee een green card mee gewonnen kan worden afgeschaft en wordt het lastiger om een verblijfsvergunning te krijgen op basis van familierelaties. Voor gezinshereniging blijft nog wel ruimte.

Trump beloofde wel dat zogenaamde ‘dreamers’, buitenlanders die als kind illegaal naar de VS kwamen en volledig zijn ingeburgerd, onder bepaalde voorwaarden een Amerikaans paspoort krijgen. De VS willen maximaal 1,8 miljoen dreamers de mogelijkheid geven Amerikaan te worden.