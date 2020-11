‘Trump maakt geen plannen meer om G7-top voor te bereiden’

De Amerikaanse president Donald Trump heeft geen plannen gemaakt om binnenkort gastheer te zijn voor een top van de G7, de club van zeven landen met de grootste economieën in de wereld en de Europese Unie. Als de bewering, gedaan door drie diplomatieke bronnen, klopt, is dat een teken dat de president en verliezer van de afgelopen verkiezingen, mogelijk inziet dat hij in januari het veld moet ruimen.

Voorlopig weigert Trump nog toe te geven dat hij de verkiezingen heeft verloren en beschuldigt hij de Democraten van grootschalige verkiezingsfraude. Trump heeft in meerdere staten rechtszaken aangespannen om dat aan te tonen, tot dusver tevergeefs.

Via bronnen rond de president klinken de laatste tijd meer geluiden die erop wijzen dat Trump langzamerhand zijn verkiezingsnederlaag onder ogen ziet. Zo werd dinsdag bekend dat hij serieus zou overwegen om in 2024 weer mee te doen aan de presidentsverkiezingen. Dat zou in feite betekenen dat Trump zijn verkiezingsnederlaag van dit jaar erkent.

De desbetreffende G7-top had eigenlijk in juni moeten zijn gehouden, maar werd uitgesteld in verband met de coronapandemie. Volgens de drie diplomatieke bronnen en een vierde ingewijde raakt de tijd onderhand op voor Trump om nog plannen te maken voor de G7-top, nu hij op 20 januari het Witte Huis moet verlaten.