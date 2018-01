Trump maakt ‘Fake News Awards’ bekend

President Donald Trump heeft de winnaars bekendgemaakt van zijn eigen ‘Fake News Awards’. Op de website van de Republikeinse partij maakte hij bekend dat onder andere The New York Times, de Washington Post, ABC News en CNN winnaars waren van de „langverwachte 2017 nepnieuws awards”.

De president stuurde in de loop van de avond een tweet rond met de link naar de website met de ‘winnaars’. De website was echter meteen onbereikbaar.

In de lijst noemt Trump journalisten en hun artikelen bij naam, zoals Paul Krugman van The New York Times. Die had volgens de president bericht dat de markten zich nooit zouden herstellen na de zege van Trump.

De president had echter ook aardige woorden voor de media. „Ondanks corrupte en oneerlijke media, zijn er ook vele goede verslaggevers die ik respecteer en is er veel goed nieuws voor het Amerikaanse volk om trots op te zijn.”