‘Trump maakt 4 juli tot zijn dag’

President Trump wordt er door een aantal Amerikaanse media van beschuldigd de nationale feestdag, 4 juli, te veel naar zich toe te trekken en er een ‘Trumpdag’ van te maken. De omroep CNN spreekt over „Trumps politieke 4e juli-evenement”.

Trump heeft lang gezwegen over wat hij van plan was, maar het staat ten slotte vast dat hij een ‘groet aan Amerika’ wil brengen, onder meer met militair vertoon op de ‘National Mall’ en met vliegtuigen in de lucht. Tot grote ergernis van zijn tegenstanders wil hij aan het begin van de avond een toespraak houden voor het Lincoln Monument (00.30 uur 5 juli onze tijd).

Trump zou het dit jaar anders willen doen met Onafhankelijkheidsdag en zou zijn geïnspireerd door de militaire parade in Parijs toen hij daar in 2017 op 14 juli te gast was.