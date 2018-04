Trump loopt weg als gesprek Kim niets oplevert

De druk op Noord-Korea om zijn kernwapenprogramma te staken blijft hoog zolang denuclearisatie nog geen feit is. Dat hebben de Amerikaanse leider Donald Trump en zijn Japanse collega Shinzo Abe samen op een persconferentie in Mar-a-Lago in Florida duidelijk gemaakt.

Trump liet weten dat hij van het gesprek weg zal lopen als de ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un niets oplevert. „Als de ontmoeting niet vruchtbaar is als ik daar ben, zal ik respectvol de bijeenkomst verlaten”, aldus de president van Amerika. En als van tevoren daar al twijfels over zijn, zal heel de ontmoeting niet plaatsvinden, voegde hij toe.

Wanneer Trump en Kim Jong-un om de tafel gaan zitten is nog niet bekend. CIA-directeur Mike Pompeo bracht onlangs een bezoek aan Pyongyang om de mogelijke topbijeenkomst voor te bereiden. Volgens Trump is daarmee „een goede relatie” gevormd.