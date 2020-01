Trump lijkt onderhandelingsbereid op Twitter

$lead

President Trump heeft getwitterd dat „Iran nog nooit een oorlog heeft gewonnen, maar altijd aan de onderhandelingstafel wint”. Met de boodschap lijkt hij de enorme woede en wraaklust in Iran te willen temperen.

Op zijn bevel zijn op het luchthaventerrein van Bagdad met Amerikaanse drones twee sleutelfiguren in het Iraanse beleid in het Midden-Oosten om het leven gebracht. Volgens Trump beraamden ze aanslagen op Amerikaanse doelen.

Eén van de slachtoffers is de als oorlogsheld in Iran vereerde generaal Qassem Soleimani. Hij was ook de rechterhand van geestelijk leider ayatollah Khamenei. Soleimani leidde speciale eenheden van de machtige Revolutionaire Garde. Die voeren in de regio acties uit en hebben onder meer een belangrijke rol gespeeld bij de nederlagen van Islamitische Staat en andere soennitische milities in Syrië en Irak.