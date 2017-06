Trump licht tipje van financiële sluier op

Donald Trump heeft voor een deel inzage gegeven in zijn financiën over het jaar 2016. Zijn vermogen beliep ruim 1 miljard dollar. Daartegenover stond meer dan 300 miljoen dollar aan schulden, waarvan ruim 100 miljoen dollar bij Deutsche Bank en ruwweg een zelfde bedrag bij Ladder Capital Finance, een vastgoedfonds in New York.

De president diende het financieel overzicht op 14 juni in bij het Office for Government Ethics, een onafhankelijke dienst binnen de federale uitvoerende macht die belangenverstrengeling moet tegengaan. Het overzicht is interessant, omdat Trump, anders dan gebruikelijk voor presidenten en presidentskandidaten, nog steeds geen inzage heeft gegeven in zijn belastingaangifte.

Uit het overzicht blijkt dat Trump de scepter zwaaide over een imperium van 565 afzonderlijke bedrijven. De leiding daarover heeft hij op de dag voor zijn ambtsaanvaarding of eerder overgedragen, voor een deel aan zijn zoon Donald.

Duidelijk wordt ook, dat Trump bijna 20 miljoen dollar heeft verdiend met het pas geopende Trump-Hotel in Washington. De omzet van zijn buitenverblijf in Mar-a-Lago in Florida verdubbelde in een periode van vijftien maanden tot 37 miljoen dollar.