De Amerikaanse president Donald Trump zei donderdag dat de eerste leveringen van een vaccin tegen het coronavirus volgende week en de week erna gaan beginnen.

In een gesprek met Amerikaanse troepen overzee via een videoverbinding zei Trump dat het vaccin in eerste instantie naar eerstelijnswerkers, medisch personeel en ouderen zou gaan. Trump belde de troepen traditiegetrouw op de feestdag Thanksgiving.