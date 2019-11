Trump: leuk om te getuigen in neponderzoek

Het lijkt president Trump best een leuk idee om zelf te getuigen in het onderzoek dat het Huis van Afgevaardigden naar zijn afzetting doet. Het is volgens hem een neponderzoek en een heksenjacht, maar Trump overweegt het naar zijn zeggen serieus, omdat hij er dan misschien aan kan bijdragen dat het Congres zich weer met echte zaken gaat bezig houden. Hij zei dit tegen de omroep ABC.

„Ik denk het ook wel schriftelijk te kunnen doen, ofschoon ik helemaal niks verkeerd heb gedaan en ik liever geen geloofwaardigheid bied aan die zinloze fopvertoning.” De Democraten in het Huis van Afgevaardigden doen een onderzoek naar de mogelijkheid van het instellen van een afzettingsprocedure tegen Trump.

De voorzitter van het Huis, Nancy Pelosi, heeft gezegd dat de president alle gelegenheid krijgt zijn kant van de zaak voor te leggen. Aanleiding voor dit onderzoek is de stelling dat Trump zijn macht heeft misbruikt. De onderzoekscommissie houdt nu openbare hoorzittingen over de vraag of Trump ver buiten zijn boekje is gegaan, toen hij in juli in een telefoongesprek met zijn Oekraïense ambtgenoot Zelenski om onderzoek vroeg naar de activiteiten van de Democratische voorman Joe Biden en diens zoon Hunter in de jaren 2014-2016.

Biden was vicepresident van de VS en een invloedrijke figuur bij de val van de gekozen Oekraïense president Viktor Janoekovitsj begin 2014. Kort nadat de nieuwe machthebbers zich in Kiev hadden geïnstalleerd, kreeg Hunter Biden er een duur betaalde topfunctie bij een gasconcern. Hij had daar geen verstand van, maar behield de functie tot in dit jaar. Zijn vader hoopt als Democratisch kandidaat de voornaamste rivaal van Trump te zijn in de presidentsverkiezingen volgend jaar.

Democraten onderzoeken allerlei incidenten, ten einde een procedure tot afzetting, de impeachment, te kunnen beginnen en de president ‘te laten berechten’ door de Senaat. CNN berichtte maandag dat bijvoorbeeld gekeken wordt of Trump heeft gelogen in een schriftelijke verklaring voor onderzoekers van ‘Russiagate’, de vermeende samenzwering van het kamp van Trump met Russen om de Democratische rivaal van destijds, Hillary Clinton, zwart te maken.