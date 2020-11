Trump leidt met kleine marge in belangrijke staat Florida

In de belangrijke staat Florida ligt het aantal stemmen voor Donald Trump en Joe Biden dicht bij elkaar. Terwijl 91 procent van de stemmen is geteld, ligt Trump iets voor op zijn Democratische rivaal (50,7 procent versus 48,3 procent). Voor grote Amerikaanse media is die marge nog te klein om al een kandidaat uit te roepen tot winnaar in Florida. The New York Times geeft Trump er inmiddels wel 95 procent kans op de winst.

Met 29 kiesmannen is Florida een van de grootste staten waar het beide kanten op kon volgens de opiniepeilingen.