Trump legt zich niet bij uitslag neer

President Donald Trump is nog niet van plan zijn verkiezingsnederlaag te erkennen. Hij wil met een reeks rechtszaken de uitslag in verschillende staten aanvechten.

Trump is er vast van overtuigd dat er bij de Amerikaanse verkiezingen op grote schaal is gefraudeerd. Als dat niet was gebeurd, zou hij de verkiezingen hebben gewonnen. Daarom wil hij deze week in een aantal swing states rechtszaken beginnen.

„We weten allemaal dat Biden zichzelf gehaast tot winnaar wil uitroepen, en zijn vrienden in de media hem willen helpen: zij willen de échte waarheid niet tonen. Het simpele feit is dat deze verkiezingen nog lang niet over zijn”, meldde de Trump-campagne zaterdag in een verklaring op haar website.

Om de processen te bekostigen heeft zijn campagneteam een speciale bankrekening geopend. De gelden die daarop binnenkomen, kunnen overigens ook voor de dekking van de kosten van de gevoerde verkiezingscampagne worden gebruikt, zo blijkt uit de kleine lettertjes.

De leiding van het juridisch gevecht ligt in handen van twee trouwe bondgenoten van Trump: Rudy Giuliani en Pam Bondi, procureur-generaal van Florida.

Omdat Trump weigert de overwinning van Joe Biden te erkennen, heeft hij zaterdag ook geen toespraak gehouden waarin hij zijn verlies erkent. Het is doorgaans wel gebruikelijk dat de verliezende kandidaat dit doet. Maar een dergelijke nederlaagspeech is bestuurlijk gezien niet noodzakelijk. „Er zitten geen consequenties aan als hij dat niet doet”, zei politiek analist Julian Zelizer zaterdag bij de Amerikaanse nieuwszender CNN.

Bom

Volgens medewerkers van het Witte Huis is de nederlaag van Trump bij zijn campagneteam ingeslagen als een bom. Er waren er die er al enkele dagen rekening mee hielden; voor de meesten was het echter pas duidelijk dat Biden overwinnaar was toen de conservatieve zender Fox News dat nieuws bracht.

Een aantal teamleden en partijprominenten zou het verstandig vinden als Trump zijn verlies zou erkennen. Amerikaanse media melden dat Jared Kushner er bij zijn schoonvader op heeft aangedrongen toe te geven dat Biden heeft gewonnen. Zij beweren dat zijn vrouw Melania ook een poging daartoe heeft gedaan. Dat lijkt echter onwaarschijnlijk, omdat er later berichten kwamen waaruit blijkt dat ze –net als haar man– gelooft dat er stemfraude is gepleegd. Trumps beide zonen, Donald en Eric, hebben er bij hun vader op aangedrongen de verkiezingsuitslag niet te accepteren.

Veel juristen zeggen dat de rechtszaken die Trump wil beginnen weinig kans van slagen hebben. Veelal ontbreekt voldoende bewijs. Ook verschillende van zijn naaste medewerkers zijn die mening toegedaan. Trump heeft de laatste dagen al rechtszaken verloren in Michigan (vermeend uitsluiten van waarnemers), Georgia (niet tellen van laat binnengekomen stembiljetten), Nevada (fraude bij handtekeningverificatie) en Arizona (gebruik van een verkeerde pen). Sommigen beweren dat Trump desondanks de processen voert om zijn achterban te tonen dat hij doorvecht.

Schade

Inmiddels zijn er binnen de Republikeinse partij prominenten die zich zorgen maken over de schade die Trump aanricht door te blijven volhouden dat er is gefraudeerd.

Vooraanstaande Republikeinen als voormalig president George W. Bush en senator Mitt Romney hebben Biden intussen met zijn overwinning gefeliciteerd. Bush zei nadien: „Ik heb Biden bedankt voor de patriottische boodschap die hij zaterdag bracht. Hoewel we onze politieke meningsverschillen hebben, ken ik Joe Biden als een goed man, die deze kans om het land te leiden en bijeen te brengen eerlijk heeft gewonnen.” Bush heeft ook Kamala Harris gebeld om haar te feliciteren. Ook Jeb Bush, de broer van de voormalige president die in 2016 tegen Trump streed om de Republikeinse nominatie, wenste Biden geluk met zijn verkiezing.

Senator Mitt Romney en zijn vrouw feliciteerden Biden en verkozen vicepresident Kamala Harris met de overwinning. „We kennen hen allebei als mensen van goede wil en een met een bewonderenswaardig karakter. We bidden dat God hen mag zegenen de komende dagen en jaren”, aldus de senator van Utah.