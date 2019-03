Trump: legeroefening geschrapt om hoge kosten

De Verenigde Staten besloten uit kostenoverwegingen hun grootschalige jaarlijkse voorjaarsoefeningen met bondgenoot Zuid-Korea te staken. Dat zegt de Amerikaanse president Donald Trump, die benadrukt dat de exercities niet ter sprake zijn gekomen tijdens zijn top met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

De VS en Zuid-Korea maakten zaterdag bekend de door Noord-Korea gehate legeroefeningen Foal Eagle en Key Resolve helemaal te beëindigen. Die mededeling volgde op de top tussen Kim en Trump in Vietnam. De leiders spraken daar over denuclearisatie, maar een doorbraak bleef uit.

Trump benadrukt op Twitter het niet met Kim over de oefeningen te hebben gehad. Het stoppen van de exercities is volgens hem vooral een bezuinigingsmaatregel. „Ik nam het besluit lang geleden omdat ze de VS te veel geld kosten”, schrijft hij. „Vooral omdat we niet worden gecompenseerd voor de enorme kosten die ermee verbonden zijn.”