’Trump leest ‘zwakke’ gouverneurs de les na rellen’

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gouverneurs de les gelezen na de rellen van de afgelopen dagen. Hij noemde ze tijdens een teleconferentie „zwak” omdat ze niet agressiever optreden om de wet te handhaven, bericht CBS News.

„Jullie moeten domineren. Als je niet domineert, verspil je je tijd. Dan lopen ze over je heen”, zou Trump de gouverneurs hebben voorgehouden. „Jullie zien er straks uit als een stelletje hufters. Je moet domineren.”

De president stelde volgens CBS, dat een geluidsopname van het gesprek bemachtigde, dat links-radicalen verantwoordelijk zijn voor het geweld. Hij zei ook dat dergelijk geweld al eerder is voorgekomen. „En het is alleen succesvol als je zwak bent. En de meesten van jullie zijn ook zwak.”

Trump sprak ook over de situatie in Washington, waar het eerder onrustig was bij het Witte Huis. „Washington was heel goed onder controle. Maar we gaan het nog veel meer onder controle krijgen”, zei hij. „We gaan er duizenden mensen bijhalen. We gaan heel, heel hard optreden.”

De president zou betogers hebben omschreven als „terroristen” en riep de gouverneurs op ze te laten oppakken. Hij zou de bestuurders ook hebben aangespoord om vaker gebruik te maken van de Nationale Garde en andere delen van de strijdkrachten.