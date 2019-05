„Trump leed van 1985 tot 1994 miljard verlies”

De bedrijven van president Donald Trump leden in de jaren tussen 1985 en 1994 ruim een miljard dollar (bijna 900 miljoen euro) verlies. Dat meldt de New York Times na het doorspitten van de aangiftes van Trump bij de Amerikaanse belastingdienst IRS over die jaren.

In 1990 en 1991 noteerde de vastgoedondernemer verliezen meer dan 250 miljoen dollar per jaar over zijn vastgoed, casino’s en hotels. Voor de periode 1985-1994 kwam het verlies op 1,17 miljard dollar. Door de grote verliezen die zijn bedrijven leden hoefde Trump volgens de krant in acht van de tien jaar geen inkomstenbelasting te betalen.

Het Witte Huis wilde niet reageren op de cijfers. Een advocaat van Trump noemt de cijfers in de krant duidelijk vals en zeer onnauwkeurig. De president heeft in tegenstelling tot zijn voorgangers nooit zijn recente belastingaangiften openbaar willen maken. Een verzoek van een commissie van het Huis van Afgevaardigden om de aangifte werd afgelopen maandag door de minister van Financiën afgewezen.