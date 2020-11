Trump: lastig verkiezingsfraude voor Hooggerechtshof te krijgen

De Amerikaanse president Donald Trump zei zondag in een interview met de zender Fox News dat het mogelijk lastig zal worden om zijn beschuldigingen over fraude bij de presidentsverkiezingen van 3 november voor te leggen aan het Amerikaanse Hooggerechtshof. „Het probleem is dat het moeilijk is om de zaak voor het Hooggerechtshof te krijgen”, zei Trump zondag in een telefonisch interview.

De president zei dat hij de uitslag van de verkiezing, die werd gewonnen door de Democraat Joe Biden, blijft aanvechten. „Ik zal in nog geen zes maanden van gedachten veranderen.” Wel heeft de president vrijdag voor het eerst gezegd dat hij tijdig het Witte Huis zal verlaten als blijkt dat Biden de meerderheid van de kiesmannen behaalt.

Vooraanstaande partijgenoten van Trump zeiden zondag dat een machtsoverdracht aan Biden onvermijdelijk lijkt. De Republikeinse senator Roy Blunt, voorzitter van het comité in het Amerikaanse Congres dat de inauguratie regelt, verwacht dat Biden op 20 januari als president ingezworen zal worden. Het comité werkt al samen met het team van Biden, zei Blunt, die niet zover ging om te erkennen dat Trump de verkiezingen heeft verloren.

Gouverneur Asa Hutchinson van Arkansas is een van de weinige Republikeinen die Biden de verkozen president noemt. „De overgang is wat belangrijk is. Wat president Trump zegt is dan minder belangrijk”, zei de gouverneur zondag tegen Fox News, al begrijpt hij wel dat Trump om juridische redenen zijn nederlaag niet toegeeft.