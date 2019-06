Trump: landen moeten eigen tankers beschermen

De Amerikaanse president Donald Trump wil dat landen hun eigen olietankers beschermen in de Golfregio. Hij vroeg zich op Twitter af waarom zijn land „al vele jaren” en „voor nul compensatie” waakt over scheepsroutes.

In het gebied zijn recentelijk meerdere olietankers beschadigd. De Verenigde Staten wezen daarop met een beschuldigende vinger naar Iran, dat ontkent de schepen te hebben aangevallen. Iran grenst aan de strategisch belangrijke Straat van Hormuz. Dat is een smalle waterweg waar veel olietankers doorheen varen.

Trump noemde onder meer China en Japan als landen die afhankelijk zijn van dergelijke olietransporten. „Al deze landen zouden hun eigen schepen moeten beschermen tijdens wat altijd al een gevaarlijke reis is geweest”, schreef hij. „Wij hoeven daar helemaal niet te zijn aangezien de VS zojuist verreweg de grootste energieproducent in de wereld zijn geworden.”

De president beklemtoonde alleen een „erg simpel” verzoek te hebben voor Iran: „Geen kernwapens en geen terrorisme meer financieren.”