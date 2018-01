Trump laat zich met plezier verhoren

President Trump zegt met genoegen in te gaan op het verzoek van speciaal aanklager Robert Mueller om hem te verhoren. Tegenover journalisten zei hij woensdag: „Ik kijk ernaar uit, eerlijk gezegd.” De president herhaalde nogmaals dat hij niets te verbergen heeft.

Was aanvankelijk de indruk dat het gesprek dat Mueller met de president vooral een informatief, maar tamelijk vrijblijvend karakter zou dragen, woensdagavond zei Trump dat hij zich onder ede wil laten verhoren. Daarmee wil hij onderstrepen de waarheid –en niets dan de waarheid– te zullen vertellen. Al eerder stelde de president: „Er is niets aan de hand en ik heb niets te verbergen.”

Mueller onderzoekt de mogelijke Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen van 2016. Hij voelde onlangs al minister van Justitie Jeff Sessions aan de tand. Dat was de eerste keer dat iemand uit de ministersploeg van Trump door het team van Mueller werd ondervraagd.

Daarmee komt het onderzoek van de speciaal aanklager dichter bij de ”inner circle” van de president. Eerder verhoorde hij Michael Flynn, de veiligheidsadviseur van Trump die al na enkele weken werd ontslagen omdat hij tegenover vicepresident Pence had gelogen over zijn contacten met de Russische ambassadeur. Later moest hij bovendien bekennen tegenover de FBI te hebben gelogen. Flynn heeft inmiddels een deal gesloten met Mueller, met de belofte volledig mee te werken aan het onderzoek.

Daarnaast voelde Mueller FBI-baas James Comey aan de tand, die vorig voorjaar door Trump de laan werd uitgestuurd. Officieel was de reden dat deze vlak voor de verkiezingen het onderzoek naar de e-mails van Hillary Clinton had hervat. Maar Trump heeft later gezegd dat de ruis rond de Russische relatie ook een rol speelde. Bovendien heeft Comey zelf na zijn ontslag gezegd dat Trump hem had gevraagd het onderzoek naar Flynn te staken. Dat kan worden uitgelegd als het hinderen van de rechtsgang – iets dat een president zwaar wordt aangerekend.

Opening van zaken

Inmiddels heeft de speciaal aanklager ook afspraken gemaakt Steve Bannon, de persoonlijk adviseur van Trump die in de zomer van vorig jaar moest vertrekken. Nadat Bannon was meegedeeld dat hij verhoord zou worden door een zogenaamde Grand Jury, kwam hij met Mueller overeen in gesprekken met de speciaal aanklager opening van zaken te geven.

Nadat deze belangrijke informanten door Mueller in de juridische houdgreep waren genomen, verhoorde hij vorige week Mike Pompeo, de huidige directeur van de CIA, en minister van Justitie, Jeff Sessions. De minister trok de aandacht van het team van Mueller omdat hij al voor de vorming van de ministersploeg voor Trump werkte en dus mogelijk iets kan zeggen over de contacten met de Russen.

Bekend is dat Sessions zelf ook voor zijn aantreden op het ministerie de Russische ambassadeur sprak. Hij kwam in de problemen omdat hij dit verzweeg toen hij door de Senaat werd gehoord bij zijn aantreden als minister.

Dit leidde tot zijn besluit om de verantwoordelijkheid voor het onderzoek naar de Russische connectie over te dragen aan een onderminister, iets waarover president Trump nog altijd ontstemd is.

Behalve dat Mueller steeds dichter bij de president komt en hem nu ook zelf wil spreken, breidt de speciaal aanklager zijn onderzoeksterrein ook uit. Aanvankelijk ging het alleen om de vraag of de Russen de verkiezingen hadden beïnvloed en of het team van Trump daarvan heeft geweten. Later toonde hij ook belangstelling voor de financiële activiteiten in Rusland van Trump en zijn mensen. Inmiddels wil Mueller weten of de president geprobeerd heeft het juridisch onderzoek te verhinderen of tegen te werken.

Wanneer Trump aan de beurt is, moet nog worden bepaald. Volgens de president is dat een zaak van zijn advocaten, die naar verluidt onlangs contact hebben gehad met het onderzoeksteam van de speciaal aanklager. Trump laat zelf weten dat er wat hem betreft vaart achter wordt gezet.

De president herhaalde dat hij en zijn campagneteam zich niet met de Russen hebben ingelaten. Ook weersprak hij nogmaals dat hij het Ruslandonderzoek heeft geprobeerd te belemmeren.