Trump laat ‘staatsburger’-vraag vallen

De Amerikaanse president Donald Trump ziet af van de omstreden „staatsburger”-vraag bij de komende volkstelling in 2020. Dat hebben Amerikaanse functionarissen laten weten, kort voordat het staatshoofd zijn plannen bekendmaakt.

De omstreden vraag of iemand staatsburger is van de VS moet duidelijk maken of iemand legaal op Amerikaanse bodem verblijft. Trump wilde die vraag aan de volkstelling toevoegen, maar laat die vraag vallen. Hij wil echter hoe dan ook te weten komen hoeveel illegalen er in de VS zijn. Waarschijnlijk zal hij daarom nu per decreet een ander bevolkingsonderzoek afdwingen waaruit dat dan duidelijk wordt.

De VS kennen geen burgerlijke stand zoals bijvoorbeeld in Nederland. Bij verkiezingen dienen kiesgerechtigden zich bijvoorbeeld zelf te melden.