Trump: laat Obamacare maar failliet gaan

De Amerikaanse president Donald Trump wil Obamacare „failliet laten gaan”, nu het de Republikeinen niet gelukt is de zorgwet van zijn voorganger Barack Obama te vervangen. Mitch McConnell, de leider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat, deed nog een poging de zorgwet in te trekken zonder er iets voor in de plaats te stellen, maar ook daarvoor kreeg hij onvoldoende steun van zijn partijgenoten.

Drie Republikeinse senatoren keerden zich openlijk tegen het Plan B van McConnell, waarmee het lot bezegeld was. Met de 48 Democratische senatoren en bloc tegenover zich, zouden de Republikeinen minstens één stem tekort komen om het plan door te drukken.

Via Twitter spuide Trump kritiek op het falen van zijn partij. Zeven jaar lang zwoeren de Republikeinen dat zij de wet van Obama terug zouden draaien zodra ze in de gelegenheid zouden zijn, maar nu het er op aankomt en zij behalve het presidentschap ook de meerderheid hebben in beide kamers van het Congres, wil het nog niet lukken.

As I have always said, let ObamaCare fail and then come together and do a great healthcare plan. Stay tuned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 juli 2017

Trump prees „de meeste Republikeinen” voor hun loyale inzet. „Wij werden door alle Democraten en een paar Republikeinen in de steek gelaten.” Later, aan het begin van een bijeenkomst met militaire officieren in het Witte Huis, zei Trump dat hij en de Republikeinen de zorgwet nu laten voor wat het is. „Wij zullen Obamacare failliet laten gaan en dan komen de Democraten uit zichzelf naar ons toe om te vragen hoe het gerepareerd kan worden.”

Trump heeft al eerder gezinspeeld op stopzetting van federale betalingen aan verzekeraars die medische kosten voor miljoenen Amerikanen met lage inkomens voorschieten. Sommige verzekeraars hebben om deze reden al premies verhoogd of zich uit bepaalde markten teruggetrokken.