Trump laat FBI onderzoek doen naar Kavanaugh

President Donald Trump heeft de FBI opdracht geven aanvullend onderzoek te doen naar de beschuldigingen aan het adres van Brett Kavanaugh. „Zoals de Senaat heeft gevraagd, moet die research beperkt zijn in omvang en binnen een week afgerond”, aldus de verklaring.

Kavanaugh is door Trump voorgedragen als lid van het hooggerechtshof. Hij raakte in opspraak door de bewering dat hij zich in zijn middelbareschooltijd heeft bezondigd aan seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De Republikeinse meerderheid in de Senaatscommissie voor Justitie steunde Kavanaugh vrijdag met elf tegen tien stemmen, maar kwam ook tegemoet aan de wens van Jeff Flake, de twijfelaar in de GOP-fractie, de federale politie in te schakelen voor deze affaire. Daarna zal de volledige Senaat een besluit nemen over de kandidatuur van Kavanaugh.

Christine Blasey Ford, die naar buiten kwam met het aanrandingsverhaal, juicht het onderzoek door de FBI toe. Ze is volgens haar advocate Debra Katz wel van mening dat er geen kunstmatige limitering qua tijd of reikwijdte moet worden opgelegd