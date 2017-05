Trump laat EU-gastheren kwartier wachten

President Donald Trump is donderdag in Brussel ontvangen door EU-‘president’ Donald Tusk. Dat gebeurde in de ‘Tusk Tower’, het met een knipoog naar de Trump Tower in New York eventjes in Brussel zo omgedoopte gebouw waar de Europese toppen plaatsvinden.

Trump kwam ruim een kwartier te laat aan bij zijn eerste afspraak met de hoogste Brusselse vertegenwoordigers. Nadat de twee Donalds elkaar de hand schudden, verdwenen ze uit beeld.

Naast Tusk ontmoet Trump ook de voorzitters van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker en het Europese Parlement Antonio Tajani, en buitenlandchef Federica Mogherini.

De bijeenkomst is volgens EU-bronnen bedoeld ‘ter kennismaking’ met de nieuwe Amerikaanse president. Er is geen officiële agenda. Tusk twitterde woensdag wel dat hij Trump „ervan wil overtuigen dat euro-atlantisme betekent dat de vrije wereld samenwerkt om een post-westelijke wereldorde te voorkomen”.