Trump laakt Democratische ‘hetze’ bij VN

De Amerikaanse President Donald Trump heeft de Democratische beschuldigingen over eventuele ongepaste druk op de president van Oekraïne vlak voor zijn rede voor de Verenigde Naties „belachelijk” genoemd. Het is volgens hem een nieuwe heksenjacht, nadat de ‘heksenjachten’ van de Democraten over Russische contacten in 2016 van mensen rond Trump of die over de recessie op niets zijn uitgelopen.

Democraten zijn verontwaardigd over berichten dat Trump in juli zou hebben aangedrongen bij de Oekraïense president Volodimir Zelenski om mogelijk corrupte praktijken van voormalig vicepresident Joe Biden en diens zoon Hunter in Oekraïne te onderzoeken. Trump zou daarbij hebben gedreigd geld bestemd voor Oekraïne achter te houden. Tal van Democraten vinden dit ongehoord. Ze denken een nieuwe zaak tegen Trump te hebben gevonden.

Trump ontmoet Zelenski woensdag in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij bevestigde dinsdag dat hij geld voor Oekraïne achterhoudt , want hij vindt dat Europese landen meer hulp moeten geven.