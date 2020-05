Trump: kuur met hydroxychloroquine loopt deze week af

De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag gezegd dat de ‘kuur’ die hij ondergaat met het anti-malariamiddel hydroxychloroquine een dezer dagen klaar is. Trump zei maandag dat hij het middel al anderhalve week dagelijks neemt, omdat het hem beter zou beschermen tegen besmetting met het coronavirus.

De werking van hydroxychloroquine tegen het longvirus is niet bewezen. Studies in China en Frankrijk hebben aangetoond dat het middel in combinatie met antibiotica kan helpen, maar die onderzoeken waren te beperkt om als bewijs te dienen. Het middel kan schade aan de longen veroorzaken en ook aan andere organen bij overmatig gebruik.

Trump geeft hoog op van het middel en promoot hydroxychloroquine al sinds maart als het wondermiddel tegen het coronavirus. Eerder zei hij dat zijn dokter had aangegeven geen kwaad te zien in het gebruik ervan.