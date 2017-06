„Trump kondigt opzeggen klimaatverdrag aan”

De Amerikaanse president Trump zal donderdag aankondigen dat de VS zich terugtrekken uit het klimaatakkoord van Parijs. Dat meldde persbureau Reuters nadat het een document van het Witte Huis heeft ingezien.

Het akkoord jaagt de Amerikaanse bevolking volgens Trump op kosten. Verder wil hij met het terugtrekken uit het akkoord de belofte houden om de belangen van het Amerikaanse volk en de Amerikaans arbeider op de eerste plaats te zetten.

Trump zal vanaf 21.00 Nederlandse tijd zijn besluit over wel of niet uit het klimaatakkoord stappen in Washington bekendmaken.