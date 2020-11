Trump kondigt meer rechtszaken over „verkiezingsfraude” aan

De Republikeinen van president Trump hebben al een serie rechtszaken aangespannen over de verkiezingen en dat worden er nog meer. Trump kondigde via Twitter aan dat hij in een aantal staten waarin zijn tegenstrever Joe Biden de zege heeft opgeëist naar de rechter stapt.

„Alle staten die Biden recent heeft geclaimd worden door ons in de rechtbank aangevochten voor kiezers- en verkiezingsfraude”, aldus Trump. Volgens hem is er genoeg bewijs, zonder dat hard te maken Hij verwees zonder details te geven naar mediaberichten daarover. „We zullen winnen”, voegde hij eraan toe.

Trumps campagneteam heeft al zaken aangespannen in cruciale staten als Georgia, Nevada, Michigan en Pennsylvania. De bedoeling is onder meer om het tellen van stemmen te stoppen.

Veel van die rechtszaken zijn volgens juridische experts vooral bedoeld om verwarring te zaaien. Meerdere advocaten en hoogleraren zeggen tegen Amerikaanse media dat de meeste zaken geen schijn van kans maken voor de rechter. De Democraten van kandidaat Joe Biden stellen dat ook.