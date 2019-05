Trump kondigt herverkiezing op 18 juni aan

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag gezegd dat hij zijn deelname voor zijn herverkiezing in 2020 formeel zal aankondigen op 18 juni tijdens een bijeenkomst in Florida, met zijn vrouw aan zijn zijde.

Vicepresident Mike Pence en zijn vrouw Karen zullen ook deel uitmaken van de gebeurtenis in de Amway Center arena in Orlando, aldus Trump op Twitter.

"Ik zal mijn tweede termijn presidentiële run met First Lady Melania, vicepresident Mike Pence en Second Lady Karen Pence op 18 juni in Orlando aankondigen," zei hij. "Doe met ons mee voor deze historische rally!"