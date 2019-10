De Amerikaanse president Donald Trump zal zondagmorgen een „belangrijke verklaring” afgeven vanuit het Witte Huis. Dat zal hij om 09.00 uur plaatselijke tijd doen, zegt perswoordvoerder Hogan Gidley. In Nederland is het dan 14.00 uur.

Waar die verklaring over zal gaan is niet bekendgemaakt. Zaterdagavond plaatste Trump al een mysterieus bericht op Twitter dat er mogelijk mee te maken heeft. „Zojuist is iets heel groots gebeurd!”, schreef hij.