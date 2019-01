Trump komt met aankondiging over shutdown

De Amerikaanse president Donald Trump komt zaterdag met „een belangrijke aankondiging” over de zogeheten ‘shutdown’. Op Twitter schrijft de president dat hij live vanuit het Witte Huis een toespraak zal houden. Dat gebeurt om 21.00 uur Nederlandse tijd.

„Ik zal een belangrijke aankondiging doen over de humanitaire crisis aan onze zuidgrens, en de shutdown, morgenmiddag om 15.00 uur, live vanuit het @Wittehuis”, aldus Trump. De shutdown is het gevolg van onenigheid tussen president Trump en de Democraten over de begroting.

De sluiting van een deel van de overheidsdiensten duurt al bijna een maand. Trump wil 5,7 miljard dollar voor de bouw van een muur aan de grens met Mexico. Hij dreigde eerder met het uitroepen van de nationale noodtoestand als hij geen deal kan krijgen met het Congres.