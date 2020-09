Trump komt eind deze week met naam opvolger opperrechter

De Amerikaanse president Donald Trump stelt vrijdag of zaterdag de kandidaat voor die hij als opvolger wil van de onlangs overleden opperrechter Ruth Ginsburg. Hij zei dat tegen de zender Fox News. Hij wil wachten tot na de afscheidsdiensten voor Ginsburg, die naam maakte als liberaal en progressief rechter.

De nominatie voor het Hooggerechtshof wordt met spanning afgewacht. Met zijn favoriet kan de Republikein Trump een forse stempel drukken op het hof, dat de hoogste rechtbank is van de Verenigde Staten.

Trumps rivaal bij de komende presidentsverkiezingen, de Democraat Joe Biden, haalde hard uit naar de president en de Republikeinse Partij voor hun haast. Volgens Biden moet de Amerikaanse kiezer beslissen wie het nieuwe lid van het Hooggerechtshof in Washington kan voordragen. Hij wil niet dat de Republikeinen kort voor de verkiezingen de benoeming er doorjagen.

Uiteindelijk beslist de Senaat, een van de twee kamers van het Amerikaanse parlement (Congres), over de benoeming. Volgens Trump is er „genoeg tijd” voor de Senaat om de kandidaat voor de verkiezingen goed te keuren. In de Senaat beschikken de Republikeinen over een krappe meerderheid.

Ginsburg zelf zou op haar sterfbed tegen haar kleindochter hebben gezegd dat pas na de verkiezingen over haar opvolging zou moeten worden beslist. Maar de president trekt zich niets aan van die ‘laatste wens’, zo maakte hij in het interview met Fox News duidelijk. Hij zei niet te weten of Ginsburg het heeft gezegd. Hij suggereerde dat Democratische topfiguren er wellicht achter zitten. Volgens hem kwam het uit het niets.