Trump komt dinsdagavond met vredesplan Midden-Oosten

De Amerikaanse president Trump lanceert dinsdagavond 18.00 uur Nederlandse tijd zijn vredesplan voor het Midden-Oosten. Hij zei dit maandag bij de ontvangst van de Israëlische premier Netanyahu in het Witte Huis. Volgens Trump is het plan gebaseerd op "gezond verstand en goed voor iedereen".

De Palestijnse president Mahmud Abbas wil eerst dat de Verenigde Staten zich weer achter het beginsel van een tweestatenoplossing scharen. Abbas heeft volgens anonieme bronnen in Ramallah daarom meerdere malen geweigerd om met Amerikaanse bemiddelaars of tussenpersonen over Trumps plannen te praten.

Palestijns-Israëlische vredesgesprekken zijn in 2014 op zonder enig resultaat afgebroken. De VS zouden voor Arabische of Palestijnse partijen niet meer gelden als een eerlijk bemiddelaar. Onder Trump is de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem verplaatst en is het door Israël bezette deel van Syrië door de VS als Israëlisch grondgebied erkend. Ook heeft Trumps minister Pompeo gezegd dat de Joodse kolonies in de bezette gebieden niet echt illegaal zijn, zoals het internationaal recht stelt.