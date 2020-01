Trump komt aan in Davos voor topontmoeting

President Trump is in het Zwitserse Davos aangekomen waar het Wereld Economisch Forum (WEF) bijeen is. Trump arriveerde in een helikopter vanuit Zürich waar zijn presidentiële Boeing 747 eerder was geland. Op weg naar Zwitserland prees Trump in sociale media de economische staat van dienst van zijn drie jaar oude regering.

Het belangrijke thema van het WEF is dit jaar de klimaatverandering. Actievoerders hebben vlak bij de plek waar Trump in Davos landde Act on climate (Kom in actie voor het klimaat) in de sneeuw geschreven.

Het forum viert zijn vijftigste verjaardag en is zo al een halve eeuw een ontmoetingsplaats voor internationaal toonaangevende figuren uit politiek en bedrijfsleven. In beginsel wisselen ze informeel van gedachten over mondiale problemen. Critici betitelen het forum als een elitaire bijeenkomst waar grote bedrijven zaken met invloedrijke politici proberen te ritselen.

Later op de dag begint in de Senaat in Washington het proces waarmee Trump volgens zijn Democratische tegenstanders zou moeten worden afgezet. Ze beschuldigen hem van machtsmisbruik. De Republikeinse meerderheid in de Senaat spreekt Trump naar verwachting vrij.