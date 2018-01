Trump: kom zakendoen in de VS

De Amerikaanse president Donald Trump gelooft dat zijn economische beleid gunstig kan uitpakken voor de rest van de wereld. „‘Amerika Eerst’ betekent niet ‘Amerika in zijn eentje”’, benadrukte Trump in Davos. Hij prees zijn land aan als de ideale vestigingsplaats voor ondernemingen.

„Als de Verenigde Staten groeien, doet de wereld dat ook. Amerikaanse welvaart heeft wereldwijd geleid tot talloze banen”, aldus Trump op het Wereld Economisch Forum (WEF). Hij stelde dat het zijn land economisch weer voor de wind gaat. „Dit is het perfecte moment om je onderneming, banen en investeringen naar de Verenigde Staten te brengen.”

De president zei onder meer dat een ongekend aantal onnodige regels is geschrapt. „Regelgeving is heimelijk belastingheffing”, zei Trump. De Republikein haalde uit naar „ongekozen bureaucraten” die buiten het democratische proces om regels opleggen die „anti-bedrijfsleven en anti-werknemer” zijn. „Maar in Amerika zijn die dagen voorbij.”

Trump zei ook de wereldhandel te willen hervormen. Hij besloot vorig jaar dat zijn land niet zal deelnemen aan vrijhandelsverdrag TPP, het Trans-Pacific-Partnership. „We kunnen geen vrije en open handel hebben als sommige landen het systeem misbruiken ten koste van andere”, benadrukte hij.

De president waarschuwde dat zijn land niet langer de ogen zal sluiten voor oneerlijke economische praktijken. Hij verwees onder meer naar de grootschalige diefstal van intellectuele eigendommen en staatssteun aan bedrijven. Dergelijke praktijken verstoren volgens Trump internationale markten. Werknemers en bedrijven zijn daarvan wereldwijd de dupe, concludeerde hij.

Trump kreeg na zijn toespraak applaus, maar enkele minuten later klonk ook boegeroep in de zaal. Dat gebeurde tijdens een vraaggesprek met WEF-oprichter Klaus Schwab. De president vertelde als zakenman altijd goed te zijn behandeld door de media, maar als politicus te hebben ondervonden hoe „naar, hatelijk en nep” de pers kan zijn. Daarop klonk kortstondig gejoel.