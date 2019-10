Trump: klein aantal militairen blijft in Syrië

SYRIË

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump zei maandag dat een klein aantal Amerikaanse militairen in Syrië achterblijft. Sommigen bij de grens met Jordanië en anderen worden ingezet om olievelden te beveiligen.

Trumps opmerkingen volgden op een terugtrekking van de VS uit het noordoosten van Syrië, waardoor de Koerden, Amerika's sterkste bondgenoten in de strijd tegen de Islamitische Staat, het hoofd moesten bieden aan binnenvallende Turkse strijdkrachten.

Trump zei dat het "kleine aantal" Amerikaanse troepen dat achterblijft zich in een heel ander deel van Syrië bevindt, vlakbij de grens met Jordanië en Israël. Een andere groep in Syrië "beveiligt de olie", een verwijzing naar olievelden waarvan de VS hoopt te voorkomen dat ze in handen van jihadistische strijders vallen.