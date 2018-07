Trump klaar voor ‘echte’ atoomdeal met Iran

De Amerikaanse president Donald Trump zegt open te staan voor nieuwe onderhandelingen met Iran over denuclearisatie. „We zien wel wat er gaat gebeuren, maar we zijn klaar om een echte deal te sluiten”, zei Trump tijdens een toespraak. „Niet zoals de deal die de vorige regering sloot. Dat was een ramp.”

Trump stapte in mei uit het atoomakkoord dat onder zijn voorganger Barack Obama was gesloten met het bewind in Teheran. Dat kwam de relatie tussen de landen niet ten goede. Ook Europese bondgenoten van de VS reageerden teleurgesteld. Zij hadden Trump tevergeefs opgeroepen de nucleaire deal niet te torpederen.

De president haalde onlangs op Twitter nog uit naar Iran, dat hij met een in hoofdletters geschreven bericht waarschuwde de VS niet te bedreigen. De Iraanse president Hassan Rohani had Trump gewaarschuwd niet „met de staart van de leeuw” te spelen. Rohani zei ook dat „dat oorlog met Iran de moeder van alle oorlogen is”.