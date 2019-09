Trump klaagt weer over heksenjacht

Trump heeft zich op Twitter opnieuw gekeerd tegen „de heksenjacht”. Hij vroeg zich af van wat voor ‘klokkenluider’ sprake is als die informatie van derden, van horen zeggen, verspreidt. Dit komt volgens Trump weer uit de koker van Democraten die in hun „heksenjacht” een nieuw verhaal lanceren met hulp van „de leugenachtige media”.

Hij beklemtoonde dat het omstreden telefoongesprek in juli met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski „keurig is verlopen” en dat hij er niet in heeft gedreigd. De rel over het telefoontje ontstond afgelopen week donderdag. Een anonieme melding van iemand die had vernomen van mensen rond Tump leidde tot ontzetting onder Democraten.

Trump zou druk hebben uitgeoefend op Zelenski om onderzoek te doen naar praktijken van de Democratische ex-vicepresident Biden en diens zoon Hunter Biden in de jaren rond de machtswisseling van 2014. Biden speelde een belangrijke rol bij de val de gekozen president Viktor Janoekovitsj begin 2014. Bidens zoon Hunter kreeg enkele maanden later een duur betaalde topfunctie bij een Oekraïens gasconcern zonder duidelijke taken.