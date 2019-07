Trump keurt scanderen ‘stuur haar terug’ af

Donald Trump heeft zich gedistantieerd van de kreet ‘stuur haar terug’ die zijn supporters woensdag scandeerden tijdens een verkiezingsbijeenkomst in North Carolina. De spreekkoren waren gericht aan het adres van de Democratische afgevaardigde llhan Omar, overigens in navolging van de ongezouten kritiek die Amerikaanse president zelf leverde op onder anderen deze in Somalië geboren politica.

„Ik voelde me daar een beetje slecht bij”, zei Trump toen verslaggevers hem er donderdag in het Witte Huis naar vroegen. „Laat ik zeggen dat ik er niet blij mee was. Maar nogmaals, ik heb dat niet gezegd. Zij deden dat. En ik was het daar niet mee eens”. De president vertelde dat hij zijn toespraak in Greenville even had onderbroken en daarna snel was doorgegaan om het hatelijke geschreeuw te stoppen.

Trump viel de dagen daarvoor bij herhaling vier vrouwelijke Congresleden hard aan door te zeggen dat ze maar terug moesten naar hun land van herkomst om daar de problemen te gaan oplossen. Naast Omar richtte hij zich tot Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib en Ayanna Pressley, die respectievelijk in New York, Detroit en Chicago ter wereld kwamen. Niet alleen Democraten spraken er schande van.