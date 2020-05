Trump: Kerken moeten komende zondag open

President Trump heeft vrijdag de gouverneurs opdracht gegeven om kerken met onmiddellijke ingang toestemming te verlenen om weer open te gaan. „We hebben nu juist meer gebed nodig in plaats van minder”, aldus Trump.

In een presidentiële instructie stelt Trump dat de kerken in de coronacrisis van vitaal belang zijn. Hij verlangt dat de gouverneurs zorgen dat de kerken komende zondag weer diensten kunnen houden. Als ze dat niet doen, dreigt hij de bevoegdheden van de gouverneurs te overrulen. Het afkondigen en opheffen van een noodtoestand is in de VS primair een zaak van de gouverneurs van de verschillende staten.

De president deelde vrijdag tijdens een korte ontmoeting met de pers mee dat hij de oproep die ochtend had doen uitgaan. Een nadere toelichting gaf hij niet. Duidelijk is wel dat hij met zijn instructie zich vooral richt tegen de Democratische gouverneurs die terughoudend zijn met het versoepelen van de lockdownregels voor kerken. Eerder deze week waarschuwde de federale minister van Justitie de gouverneur van California om bij de versoepeling van de regels kerken niet achter te stellen bij het bedrijfsleven.

In de staat Mississippi is woensdagnacht een kerk in brand gestoken uit protest tégen de heropening van de kerken in die staat. In de plaats Holly Springs ging de First Pentecostal Church volledig in vlammen op. Volgens de politie hadden de brandstichters eerst op het asfalt van de parkeerplaats geschreven: „Thuisblijven zullen jullie, hypocrieten.”

De (Republikeinse) gouverneur van de staat Mississippi, Reeves, toonde zich aangeslagen. „Dit is een drama,” zo zei hij. Reeves vindt dat kerken onder bepaalde condities diensten moeten kunnen houden. Lokale bestuurders van Holly Springs hebben echter strenger regels gesteld. In april was er een conflict met de predikant van de First Pentecostal Church omdat die, tegen de regels van het lokaal bestuur in, diensten hield waarbij een aanzienlijk aantal gemeenteleden aanwezig was.

Democraten en Republikeinen oneens over heropening kerken VS