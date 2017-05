„Trump kan goed overweg met Merkel”

Volgens het Witte Huis is er niets mis met de verstandhouding tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Duitse bondskanselier Angela Merkel. „Ze kunnen heel goed met elkaar overweg”, verklaarde woordvoerder Sean Spicer dinsdag. Trump heeft volgens hem veel respect voor haar. „En hij beschouwt niet alleen Duitsland maar ook de rest van Europa als een belangrijke Amerikaanse bondgenoot.”

Spicer gaf een korte persconferentie nadat Trump eerder op de dag via Twitter opnieuw fel van leer was getrokken tegen het Duitse handels- en uitgavenbeleid: „Dat is erg slecht voor de VS en dit gaat veranderen.”