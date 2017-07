„Trump Jr. op de hoogte van link met Kremlin”

Donald Trump Jr. was via een e-mail geïnformeerd dat de belastende informatie over Hillary Clinton een poging was van het Kremlin om zijn vader in het zadel te helpen. Dat meldde The New York Times maandag op basis van drie mensen die van de mail af weten.

De oudste zoon van de Amerikaanse president Donald Trump bevestigde zondag zijn ontmoeting met een Russische advocate, van wie hij het belastende materiaal zou ontvangen. Zij zou banden hebben met de Russische regering, maar Trump Jr. liet weten daar niet van op de hoogte te zijn.

De e-mail bewijst volgens de drie ingewijden dat het Kremlin de bron was van de belastende informatie. Maar er is geen aanwijzing dat er een verband is met de duizenden gehackte e-mails van de Democraten, die uiteindelijk bij WikiLeaks terechtkwamen.

De ontmoeting tussen beiden had plaats op 9 juni 2016. Dat was twee weken nadat Trump de Republikeinse voorverkiezingen had gewonnen. Bij het gesprek waren ook Trumps schoonzoon Jared Kushner en zijn toenmalige campagnechef Paul Manafort aanwezig.

De e-mail kan belangrijk bewijsmateriaal zijn in het onderzoek van onder meer de FBI over mogelijke Russische inmenging tijdens de presidentsverkiezingen. De betreffende mail is afkomstig van publicist Rob Goldstone, die ook voor Britse tabloids werkte. Hij zou de ontmoeting hebben gearrangeerd.

Een woordvoerder van Trump Jr. bevestigt het contact met Goldstone. Maar volgens de woordvoerder was Goldstone niet op de hoogte van de informatie die de advocate bezat. Hij doet de zaak af als „veel gedoe om niets”.