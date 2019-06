Trump: Johnson uitmuntende leider voor Tories

Kort voor zijn bezoek aan Groot-Brittannië heeft Donald Trump zich uitgelaten over de strijd om het leiderschap in de Britse Conservatieve Partij. In een interview met de Sun zei de Amerikaanse president dat Boris Johnson een ’‘uitmuntend leider’’ van de Tories zou zijn.

„Ik denk dat Boris goed werk zal leveren. Ik mag hem graag. Ik heb hem altijd graag gemogen.” Trump wees erop dat Johnson altijd positief over hem en de Verenigde Staten is geweest.

Trump zei dat andere kandidaten voor het leiderschap van de Tories hem om steun hebben gevraagd, maar hij noemde geen namen. De Britse premier Theresa May kondigde onlangs aan dat ze op 7 juni opstapt als partijleider van de Conservatieven. Ze blijft premier tot er een opvolger is.

Trump brengt komende week een staatsbezoek aan Groot-Brittannië. Koningin Elizabeth, prins Charles en zijn vrouw Camilla verwelkomen hem maandag op Buckingham Palace. De woensdag staat in het teken van de herdenking van D-Day, dit jaar 75 jaar geleden. Elizabeth en Charles nemen Trump daarvoor mee naar Portsmouth, waar ook driehonderd D-Day-veteranen bij zullen zijn.