Trump: Jeruzalem was „grote zaak”

Het dagblad Israel Hayom heeft vrijdag een opmerkelijk citaat van Donald Trump gepubliceerd. De Amerikaanse president zegt dat de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van het land een van de belangrijkste onderwerpen is geweest sinds zijn intrek in het Witte Huis.

De quote is afkomstig uit een interview dat volgende week in de krant staat. „Ik denk dat Jeruzalem een heel grote zaak was. En ik denk dat het een heel belangrijke zaak was”, aldus Trump. Zijn besluit van 6 december maakte een einde aan tientallen jaren terughoudend Amerikaans beleid ten aanzien van de Israëlische hoofdstad. Het ging tevens in tegen de internationaal heersende opvatting dat de toekomst van Jeruzalem onderdeel van de vredesonderhandelingen zou moeten zijn.

De stap die Trump zette zorgde voor verontwaardiging onder de Palestijnen en in de moslimwereld. Palestijnse leiders stelden dat Washington niet meer kan fungeren als vredesbemiddelaar in het Midden-Oosten.

