Trump: Iran snel naar overleg

De Amerikaanse president Donald Trump voorspelt dat Iran op korte termijn alsnog naar de onderhandelingstafel komt. „Ik weet zeker dat Iran snel zal willen praten”, schreef hij woensdag op Twitter.

Trump trok zijn land vorig jaar terug uit het atoomakkoord met Teheran. Die deal is gesloten toen Barack Obama in het Witte Huis zat en vertoont volgens de huidige president grote gebreken. Hij wil opnieuw onderhandelen, maar de Iraniërs hebben daar vooralsnog weinig animo voor getoond.

De Verenigde Staten hebben de duimschroeven ondertussen steeds verder aangedraaid. Trump legde Iran weer zware economische sancties op en de machtige Iraanse Revolutionaire Garde is de op lijst met terreurorganisaties gezet. Washington is ervan overtuigd dat Iran nog in het geheim aan de ontwikkeling van kernwapens werkt. Ook de productie van ballistische raketten en Iraanse steun aan opstandelingen her en der in de regio zijn de VS een doorn in het oog.

Onrust

Iran heeft inmiddels verklaard dat het land zich niet meer aan bepaalde onderdelen van het atoomakkoord zal houden. Zo kondigde Teheran aan dat het verrijking van uranium weer zal opschroeven. Die stof is onder andere nodig om kernwapens te kunnen maken.

Vorige week stuurden de Verenigde Staten een zogenaamde Carrier Strike Group naar de Perzische Golf als antwoord op een „zeer concrete dreiging” van een Iraanse aanval op Amerikaans belangen in het Midden-Oosten. Ook zond Washington een vloot bommenwerpers naar het gebied om Iran van dergelijke acties te weerhouden en een gepast antwoord te bieden op mogelijke escalatie van de spanningen.

President Trump ontkent dat binnen het Witte Huis sprake is van onrust over zijn „sterke beleid” voor het Midden-Oosten. Hij verwijt The New York Times en The Washington Post met nepnieuws te komen. „Er is helemaal geen sprake van intern geruzie”, beklemtoont hij op Twitter.

